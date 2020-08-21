Сотни летних кафе в Новосибирске получили штрафы

В мэрии сообщили, что большинство заведений следуют необходимым нормам безопасности. Официанты носят защитные маски, везде есть дезинфицирующие средства. Однако не во всех заведениях соблюдают предписанное расстояние между столиками — по правилам Роспотребнадзора оно должно составлять не менее 1.5 метра. Проблем ждут владельцев летих кафе, расстояние до тротуара у которых меньше 2,25 метра. Узкие проходы создают неудобства для пешеходов.

Заведения, в которых нашли нарушения, получили штрафы до 300 тысяч рублей.