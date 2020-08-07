«Сложилось впечатление, что происходит дискриминация индустрии питания и гостеприимства со стороны Правительства Новосибирской области»: рестораторы написали еще одно письмо властям

В открытом письме, которое опубликовала директор «Сибирской Гильдии шеф-поваров» Наталия Пятых, говорится, что существующий режим запрета работы предприятий питания с залами обслуживания привел в упадок всю отрасль. Выручка заведений сократилась в несколько раз, а в более 1000 предприятий, не имеющих возможность работать в режиме «на вынос» и «летних веранд», упала до нуля.

«Весь период ограничений мы сохраняли штат сотрудников, используя собственные средства, федеральные субсидии на заработную плату за апрель и май 2020 года, отсрочки по налогам за 2 квартал 2020года. В августе собственный запас финансовой прочности исчерпан, помощи больше нет, и даже обещания о помощи закончились. В качестве мер поддержки, региональная власть предоставила лишь консультации от различных ведомств», — сообщили рестораторы.

Представители новосибирского общепита предупредили, что в текущих условиях для многих предприятий отсутствует возможность сохранения сотрудников в штате, и они начинают увольнения. В заключение они в очередной раз попросили местные власти дать разрешение на полноценную работу заведений.