Федерация рестораторов и отельеров Сибири попросила коллег не нарушать договоренности с Роспотребнадзором и правительством региона

Это проишествие обсудили на экстренном совещании Федерации рестораторов и отельеров Сибири (ФРиО Сибири). Заведениям Новосибирска разрешили открыть летние веранды, но многие все еще не терпят убытки. Разрешенные на сегодняшний день форматы работы — доставка и летние площадки — по ряду причин им либо не доступны, либо приносят не более 10% от прежнего оборота. В ФРиО Сибири считают, что если ограничения не снимут или ужесточат, это грозит родолжением массовых увольнений и окончательным экономическим крахом не только таких предприятий, но и всей отрасли гостеприимства в целом.

Проведение вечеринок нарушает основные положения трех постановлений губернатора Травникова: запрет на организацию массовых мероприятий, соблюдение дистанции при оказании услуг и масочного режима. В течение последних нескольких недель ФРиО добивается разрешения на открытие залов заведений общепита. В открытом письме Федерация призывает коллег соблюдать все правила, чтобы это могло произойти.

«Договоренность о недавнем снятии запрета на работу летних площадок была достигнута путем длительных переговоров с правительством области под гарантии строгого соблюдения норм и правил оказания услуг общественного питания в условиях опасности распространения пандемии COVID-19. Учитывая тяжелейшую финансовую ситуацию предприятий нашей отрасли, признанной правительством РФ наиболее пострадавшей в связи с ограничительными мерами, хотим обратиться ко всем участникам рынка с просьбой проявить профессиональную солидарность и не допускать нарушений договоренностей с Роспотребнадзором и правительством региона, а также не создавать прецеденты закрытия предприятий, грубо нарушивших установленные правила работы», — говорится в обращении.