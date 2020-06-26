В апреле ее оштрафовали на 50 000 рублей.
Управляющей «Чашки кофе» снизили штраф за посетителей на летней веранде
Нарушение казалось веранды заведения. Штраф был управляющей Людмиле Дмитриевой выписан за то, что «Чашка кофе» не убрала оттуда столы и стулья, обслуживала посетителей и не разместила объявлений о закрытии. По ее словам, посетители сами передвигали мебель на веранде для фото.
Дмитриева обжаловала решение в областной жизни, и штраф снизили в 2 раза — до 25 тысяч рублей. Судья принял во внимание то, что нарушения устранили, и они не имели отрицательных последствий, материальное положение и беременность девушки.
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