Управляющей «Чашки кофе» снизили штраф за посетителей на летней веранде

Нарушение казалось веранды заведения. Штраф был управляющей Людмиле Дмитриевой выписан за то, что «Чашка кофе» не убрала оттуда столы и стулья, обслуживала посетителей и не разместила объявлений о закрытии. По ее словам, посетители сами передвигали мебель на веранде для фото.

Дмитриева обжаловала решение в областной жизни, и штраф снизили в 2 раза — до 25 тысяч рублей. Судья принял во внимание то, что нарушения устранили, и они не имели отрицательных последствий, материальное положение и беременность девушки.