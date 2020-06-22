Всеможнодоставить: «Бутик домашних тортов» создает десерты по индивидуальному дизайну и доставляет их прямо домой

С 2015 года «Бутик домашних тортов» создает классические и диетические десерты к любому торжеству: бархатный тирамису, сочные кейк-попсы, разноцветные макаруны, нежные макаронс, капкейки с крем-чизом, фруктовые трайфлы и, конечно, торты. Для каждого заказа дизайн разрабатывается индивидуально, а у клиента есть возможность выбрать начинку и вкусовые сочетания по своему желанию.