С 2015 года «Бутик домашних тортов» создает классические и диетические десерты к любому торжеству: бархатный тирамису, сочные кейк-попсы, разноцветные макаруны, нежные макаронс, капкейки с крем-чизом, фруктовые трайфлы и, конечно, торты. Для каждого заказа дизайн разрабатывается индивидуально, а у клиента есть возможность выбрать начинку и вкусовые сочетания по своему желанию.
#Всеможнодоставить: «Бутик домашних тортов» создает десерты по индивидуальному дизайну и доставляет их прямо домой
Главный хит кондитерской — торт-победитель конкурса International Pastry Cup: пряный бисквит с бананом и ананасом украшен сливочно-сметанным кремом и декорированными цветами.
Заказы доставляются не только по Новосибирску, но и по Новосибирской области. Также есть самовывоз из цеха в Октябрьском районе.
тел. (913) 476-1440, @butik_domashih_tortov
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