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#Всеможнодоставить: команда «ЕДА» делает вкусные блюда для тех, кто устал придумывать, что сегодня приготовить

Есть бесплатная доставка и готовые рационы!

Команда «ЕДА» готовит только из свежих продуктов и на ресторанном уровне. Если вам надоело

  • просчитывать свою норму калорий;
  • стоять у плиты;
  • есть однообразные полуфабрикаты,

у них вы обязательно найдете свой вкусный и полезный вариант!

«ЕДА» заботится о Вашем здоровье и здоровье сотрудников:

  • все комплектовщики и курьеры перед сборкой и отгрузкой нового заказа обрабатывают руки антисептиками;
  • компания проверяет сотрудников до и в течение рабочего дня;
  • есть бесконтактная доставка: курьер может оставить пакеты с продуктами рядом с дверью и позвонить, чтобы вы забрали свой заказ. Нужно просто написать к заказу «бесконтактная доставка» и поставить способ оплаты «банковской картой онлайн»;
  • пакеты с едой бережно запаяны, а к каждому заказу кладут маски.

В середине апреля компания начала бесплатно доставлять готовые блюда в инфекционную больницу № 1 для врачей ночной смены, которые лечат заболевших COVID-19 в Новосибирске.

edansk54.ru, @edansk54

Лидия Осинцева ,
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