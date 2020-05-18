Есть бесплатная доставка и готовые рационы!
#Всеможнодоставить: команда «ЕДА» делает вкусные блюда для тех, кто устал придумывать, что сегодня приготовить
Команда «ЕДА» готовит только из свежих продуктов и на ресторанном уровне. Если вам надоело
- просчитывать свою норму калорий;
- стоять у плиты;
- есть однообразные полуфабрикаты,
у них вы обязательно найдете свой вкусный и полезный вариант!
«ЕДА» заботится о Вашем здоровье и здоровье сотрудников:
- все комплектовщики и курьеры перед сборкой и отгрузкой нового заказа обрабатывают руки антисептиками;
- компания проверяет сотрудников до и в течение рабочего дня;
- есть бесконтактная доставка: курьер может оставить пакеты с продуктами рядом с дверью и позвонить, чтобы вы забрали свой заказ. Нужно просто написать к заказу «бесконтактная доставка» и поставить способ оплаты «банковской картой онлайн»;
- пакеты с едой бережно запаяны, а к каждому заказу кладут маски.
В середине апреля компания начала бесплатно доставлять готовые блюда в инфекционную больницу № 1 для врачей ночной смены, которые лечат заболевших COVID-19 в Новосибирске.
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