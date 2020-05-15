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Вода, бакалея и даже маски: рассказываем, что можно заказать в интернет-магазине DIO

Доставка чистой артезианской питьевой воды — главная задача компании DIO уже 20 лет. Но ассортимент товаров, которые вы можете заказать на удобный для вас адрес и время, постоянно растет. В период пандемии и всегда DIO готова доставить товары первой необходимости из раздела «Бакалея», чистящие и моющие средства для дома, кофе, чай, печенье, шоколад, лимонады, лечебно-столовую воду из Архыза, Минеральных вод и Армении. Также в наличии всегда есть антисептики и маски. Любите почитать не только в интернете? Тогда вам могут доставить журнал «Собака.ru»! 

Заказ можно оформить онлайн, с помощью мессенджеров или по телефону, где вам ответит вежливый оператор контакт-центра. DIO всегда радует своих клиентов приятными бонусами, скидками, ежемесячными акциями и розыгрышами призов в социальных сетях. 

DIO —вода Сибири для настоящих сибиряков!

Лидия Осинцева ,
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