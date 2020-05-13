Всеможнодоставить: «Ферма Алтая» привезет цельное молоко, свежайшее фермерское мясо и полуфабрикаты прямо домой

Почему мы вкладываем столько сил в уход за животными? Потому что правильно выбранная порода и комфортные условия жизни дают насыщенный, запоминающийся, яркий вкус готовому продукту. Усилители вкуса не нужны, если мясо и молоко высокого сорта и отличного качества!

С самого начала мы решили, что будем производить продукцию малыми партиями, исключительно под заказ, напрямую доставляя ее клиентам в Новосибирск и Барнаул без складов и посредников. Поэтому в ассортименте «Фермы Алтая» нет продуктов длительного хранения. Цельное молоко, свежайшее фермерское мясо и полуфабрикаты можно заказать на нашем сайте прямо сейчас, и готовиться к старту здорового образа жизни!».

тел. (913) 790-0020, ferma-altaya.ru, @ferma_altaya