Усилители вкуса не нужны, если мясо и молоко высокого сорта и отличного качества!
#Всеможнодоставить: «Ферма Алтая» привезет цельное молоко, свежайшее фермерское мясо и полуфабрикаты прямо домой
Лидия Величко, владелица «Фермы Алтая»:
«Многие люди мечтают перейти на здоровое питание, но не знают, где взять полезные и натуральные продукты. Ведь ни для кого не секрет, что ассортимент супермаркета — это выставка достижений химической промышленности, и убедиться в этом можно, просто прочитав состав йогурта или паштета. Три года назад мы сделали невероятное, создав животноводческое хозяйство полного цикла, где выращиваем племенных животных, производим для них корм, изготавливаем мясо-молочную продукцию и доставляем ее до наших клиентов. Да, это был титанический труд — мы подняли ферму буквально «с чистого поля», но сейчас нам есть чем гордиться: имея возможность контролировать абсолютно все этапы производства — от сбора молока до приготовления блинчиков с творогом — мы можем гарантировать качество и свежесть наших продуктов. Наша колбаса действительно из мяса, а молоко — цельное!
Почему мы вкладываем столько сил в уход за животными? Потому что правильно выбранная порода и комфортные условия жизни дают насыщенный, запоминающийся, яркий вкус готовому продукту. Усилители вкуса не нужны, если мясо и молоко высокого сорта и отличного качества!
С самого начала мы решили, что будем производить продукцию малыми партиями, исключительно под заказ, напрямую доставляя ее клиентам в Новосибирск и Барнаул без складов и посредников. Поэтому в ассортименте «Фермы Алтая» нет продуктов длительного хранения. Цельное молоко, свежайшее фермерское мясо и полуфабрикаты можно заказать на нашем сайте прямо сейчас, и готовиться к старту здорового образа жизни!».
тел. (913) 790-0020, ferma-altaya.ru, @ferma_altaya
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