Всеможнодоставить: рассказываем про компании Новосибирска, которые привезут все, что нужно, прямо домой

Restobox предлагает эксклюзивный смарт-кейтеринг. Это решение для события любого формата и масштаба: банкет, фуршет, кофе-брейк, барбекю, коктейль, гала-ужин или пикник — компания обслуживает и небольшие домашние праздники на две-четыре персоны, и крупные мероприятия до трехсот пятидесяти человек. Вкусные блюда, креативная подача, экологичная упаковка, приятные цены и оперативная доставка — заказ можно оформить даже за шесть часов до мероприятия! При желании можно заказать бесконтактную доставку.

Вам остается только открыть крафт-боксы — и праздничный стол готов!

тел. (913) 008-9534, restobox.pro