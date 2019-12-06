Директор рестопаба «Шемрок» Никита Мельников стал амбассадором школы ресторанного менеджмента Novikov School

Всего в России девятнадцать амбассадоров Novikov School. Это большая честь, признание и заслуга всей команды рестопаба «Шемрок». Это значит, что опыт «Шемрока», как ресторанного проекта, признан успешным в профессиональных кругах. В ближайшем будущем Никита Мельников будет выступать на отраслевых мероприятиях и курсах школы в качестве амбассадора Novikov School и представлять Новосибирск в высших эшелонах ресторанного бизнеса России.

Напомним, «Шемрок» был открыт в 1998 году и проработал до 2015 года. В 2018 году после реконструкции и ребрендинга рестопаб был открыт вновь уже другой командой и в новом интерьере. Сегодня «Шемрок» представляет собой современный ирландский паб, меню которого построено на принципах фудпейринга (вкусовое сочетание блюд и напитков). Это легендарное для Новосибирска место, хорошо знакомое горожанам, ставшее уголком Ирландии в Сибири.