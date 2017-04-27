Ресторатору Владимиру Бурковскому вручили статуэтку престижнейшего международного конкурса «ГЕММА»

21 апреля состоялось вручение статуэток «ГЕММА» победителям престижнейшего международного конкурса Best Goodsand Services – GEMMA, проходившего под эгидой Экономического и Социального совета ООН. География конкурса имеет поистине мировые масштабы и насчитывает 65 стран, среди которых такие экономические локомотивы как США, Великобритания, Германия, Япония, Канада, Китай, Сингапур, Австрия, Бельгия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Италия, Испания и другие. В конкурсной оценке качества продукции и услуг принимают участие только профессионалы, входящие в состав независимых экспертных комиссий конкурса, чья квалификация достаточна для подобной миссии на международном уровне. В то же время оценка является независимой и в рамках общественной деятельности, то есть не учитывает ни масштаб, ни географию участников, ни известность их бренда.

Наряду с крупнейшими российскими предприятиями статуэтку «ГЕММА» вручили сибирскому ресторатору Владимиру Бурковскому – владельцу гастрономического театра Puppen Haus, ресторана-гриль «Фенимор Купер», кулинарного ателье «Креп де Кофе» и регионального холдинга «Сибирские блины».