Представляем позиции нового фестивального меню.
Ресторан #СибирьСибирь в четвертый раз устраивает праздник дичи
- паштет из лося с луковым конфитюром и клюквенное-брусничным соусом,
- щи из дикой утки,
- корейка кабана с мочеными дачными яблоками и цитрусовым соусом с вермутом,
- филе косули с печеной тыквой, кабачком и мочоной смородиной,
- большие пельмени из сохатого откроют новые грани традиционного cибирского блюда.
В качестве холодной закуски рекомендуем попробовать севиче из осетра с помидором и кинзой, а адептам дикой рыбы из северных рек стоит обратить внимание на биточки из сига с воздушным пюре из сельдерея, икрой нельмы и фисташковым песто. Экстремально вкусно и неожиданно то, что нужно было! И не стоит забывать про аккомпанемент: «А под дичь будешь?» — яркие, цветные настойки и морсы из сибирских ягод, кедровых орехов и хрена идеально дополнят ужин.
ул. Ленина, 21
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