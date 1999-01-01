Уникальный концерт группировки «Ленинград» организует для своих абонентов «МегаФон». Попасть в первый онлайн-ряд просто – рассказываем как.

Инвайт достаточно получить один раз, а концерт останется с тобой навсегда. Запись трансляции на «МегаФон ТВ» вернет тебе «Ленинград» в любом месте, в любое время.