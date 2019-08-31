Королевская битва: турнир ММА в «Парк Марин-Юг»

Гостей ждал голливудский размах: спецэффекты и профессиональный свет, фонтаны огня на входе в октагон, живая музыка и праздничный салют в конце вечера. Приятным сюрпризов для поклонников боев ММА стал розыгрыш ценных призов от партнеров мероприятия.

Градус спортивного накала и уровень борцов растут с каждым годом, и в этом году в финале турнира встретились настоящие звезды: чемпион мира по ММА Али Далгатов из Москвы и вице-чемпион мира по ММА нижегородец Василий Масленников. Наш земляк одержал победу эффектным удушающим приемом.