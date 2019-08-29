Презентация Breitling
22 августа в бутике «Milo Время» прошла презентация новых моделей швейцарской часовой марки Breitling.
Гостям вечера предложили почувствовать себя на борту первоклассного авиалайнера, летящего где-то над заснеженными Альпами. Очаровательные стюардессы приглашали пассажиров модного рейса на борт магазина «Milo Время», где каждого ждали подарки из Duty Free и прекрасный вид на новые модели часов. Полет над ландшафтами модных аксессуаров прошел в дружеской атмосфере, со швейцарской точностью и под улетные треки от приглашенного DJ.
фото: Наталья Арсланова
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