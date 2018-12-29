Недавно вышедший в широкий прокат байопик «Богемская рапсодия» завоевал сердца кинолюбителей со всего мира. Шоу должно продолжаться, поэтому гриль-бар Butch&Dutch приглашает всех на новогоднюю вечеринку в стиле легендарной рок-группы Queen!