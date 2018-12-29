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Гриль-бар Butch&Dutch приглашает встретить Новый год в стиле легендарных Queen

Недавно вышедший в широкий прокат байопик «Богемская рапсодия» завоевал сердца кинолюбителей со всего мира. Шоу должно продолжаться, поэтому гриль-бар Butch&Dutch приглашает всех на новогоднюю вечеринку в стиле легендарной рок-группы Queen! 

Вас ждет стильная шоу-программа и вкуснейшее гриль-меню от шеф-повара!

31 декабря, понедельник

Сбор гостей в 21.30

Место: Butch&Dutch (Нижне-Волжская набережная, 21)

Вход: 4000₽

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