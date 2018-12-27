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«The Village Нижний Новгород» открывает серию секретных вечеринок

«The Village Нижний Новгород» представляет серию похмельных послепраздничных вечеринок. Первая из них, «Крепкие орешки», состоится 12 января в секретном баре на Алексеевской, 11. 

Гостям предлагается взбодриться после беспощадных новогодних праздников. Печенье самых неожиданных форм, тонны блесток, честные предсказания и лучшие хиты Шер помогут создать максимально дружелюбную обстановку, располагающую к ритмичному покачиванию бедрами на танцполе. 

12 января

22.00

Место: ÖÖSEL (Алексеевская, 11)

 

Фото: архив организаторов

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