«The Village Нижний Новгород» открывает серию секретных вечеринок
«The Village Нижний Новгород» представляет серию похмельных послепраздничных вечеринок. Первая из них, «Крепкие орешки», состоится 12 января в секретном баре на Алексеевской, 11.
Гостям предлагается взбодриться после беспощадных новогодних праздников. Печенье самых неожиданных форм, тонны блесток, честные предсказания и лучшие хиты Шер помогут создать максимально дружелюбную обстановку, располагающую к ритмичному покачиванию бедрами на танцполе.
12 января
22.00
Место: ÖÖSEL (Алексеевская, 11)
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.