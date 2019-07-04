В Греции – есть!

Родина оливкового масла, пряной мусаки и медовых лукумадес… Греция – страна, в которой, как известно, все есть. На пикнике, организованном крупнейшим греческим туроператором Mouzenidis Travel, гости смогли в этом убедиться.

Каламата, дзадзики, гирос – слова-заклинания, переносящие нас в греческую таверну где-нибудь на берегу Эгейского моря… Или в пространство «Арт-Кухня» на Greek Seafood Party.

Гости под руководством шеф-повара сами приготовили морского окуня с шафрановым соусом, познакомившись с кулинарными традициями кухни современной Эллады. Греческий салат, домашние сыры и напитки украшали длинные столы, как принято в Греции.

Перед гостями выступили директор представительства Mouzenidis Travel в Нижнем Новгороде Анна Грисман и директор Греческой Национальной Туристической Организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

Гости узнали самую актуальную и полезную для их клиентов информацию, в том числе: где отдыхает греческая богема, на каком острове не встретишь ни одной машины, как отметить свадьбу на вилле греческого миллионера и даже где найти острова из фильма «Мама мия!».

Кстати, сообщаем, что в прошлом году Нижний Новгород стал городом-побратимом греческого Ираклиона, так что мы теперь там практически как дома.