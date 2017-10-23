Нижний Новгород вошел топ-10 самых привлекательных городов для туристов

Согласно данным статистики раннего бронирования туров, большой поток туристов ожидается в Нижнем Новгороде в новогодние праздники, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным телеканала Russia Today со ссылкой на советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, Нижний Новгород вошел в шорт-лист городов, пользующихся наибольшей популярностью среди российских туристов для отдыха в новогодние каникулы в 2018 году.

Лидирующие позиции в рейтинге принадлежат Сочи, Москве и Санкт-Петербургу, также высокий спрос на поездки в Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг.

Наталья Суханова, директор департамента культуры городской администрации, отмечает, что за последние два года в Нижнем Новгороде стали создаваться новые маршруты и туры, улучшилась инфраструктура, стали чаще проходить мероприятия российского и международного уровней.