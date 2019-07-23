Японская компания FUJIFILM объявляет о запуске новой модели камер моментальной печати Instax mini LiPlay. Минималистичный дизайн, стильные цвета, инновационные функции, фильтры, рамки, зеркальце для селфи – творчеству не будет предела! Главным отличием от всех моделей камер моментальной печати является возможность воспроизвести звук. Теперь воспоминания на фотокарточках будут говорить! Все просто – печатаем фотокарточку с QR-кодом (цвет QR-кода можно выбрать), наводим камеру смартфона на снимок и слушаем все, что происходило в тот самый момент.

Новинку Instax mini LiPlay можно использовать как принтер – выбираем любую сохраненную на смартфоне фотографию и через Bluetooth отправляем ее на печать.

Автоматический контроль экспозиции активируется при нажатии копки спуска затвора. Он определит яркость пространства и настроит оптимальную скорость затвора и интенсивность вспышки, поэтому даже в темной комнате снимки получатся четкими. Групповой снимок можно сделать с помощью таймера и функции «remote shooting», поиграть с настроением фотоснимка с помощью фильтров, а превратить фотокарточку в настоящий фото шедевр – с помощью 30 ярких рамок внутри камеры. Для удобства пользователей на боковой панели камеры есть три кнопки, на которые можно запрограммировать любимые рамки, чтобы они всегда оставались под рукой.