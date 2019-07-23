FUJIFILM представил камеру моментальной печати Instax mini LiPlay с воспроизведением звука
Новая эра Instax началась с презентации уникальной камеры моментальной печати Instax mini LiPlay – первого гибридного гаджет серии Instax mini, который умеет воспроизводить звук. Новинка представлена в трех цветах – элегантный черный, розовое золото, белый мрамор.
Японская компания FUJIFILM объявляет о запуске новой модели камер моментальной печати Instax mini LiPlay. Минималистичный дизайн, стильные цвета, инновационные функции, фильтры, рамки, зеркальце для селфи – творчеству не будет предела! Главным отличием от всех моделей камер моментальной печати является возможность воспроизвести звук. Теперь воспоминания на фотокарточках будут говорить! Все просто – печатаем фотокарточку с QR-кодом (цвет QR-кода можно выбрать), наводим камеру смартфона на снимок и слушаем все, что происходило в тот самый момент.
Новинку Instax mini LiPlay можно использовать как принтер – выбираем любую сохраненную на смартфоне фотографию и через Bluetooth отправляем ее на печать.
Автоматический контроль экспозиции активируется при нажатии копки спуска затвора. Он определит яркость пространства и настроит оптимальную скорость затвора и интенсивность вспышки, поэтому даже в темной комнате снимки получатся четкими. Групповой снимок можно сделать с помощью таймера и функции «remote shooting», поиграть с настроением фотоснимка с помощью фильтров, а превратить фотокарточку в настоящий фото шедевр – с помощью 30 ярких рамок внутри камеры. Для удобства пользователей на боковой панели камеры есть три кнопки, на которые можно запрограммировать любимые рамки, чтобы они всегда оставались под рукой.
Пять фактов о новинке:
- Самая миниатюрная и легкая модель среди линейки Instax (всего 255 г, для сравнения – Instax mini 9 весит 355 г);
- Уникальная функция – печатать фотокарточку со звуком (звук сохраняется на QR-коде и воспроизводится с помощью любого смартфона);
- Гибридные свойства (можно выбрать фото для печати, использовать фильтр или рамку);
- Возможность использовать камеру как принтер и печатать фотографии со смартфона с помощью Bluetooth;
- Доступная цена – 12.990 руб.
Камеры моментальной печати Instax появились в 1998 году в Японии и пользуются популярностью уже более 20 лет. Сегодня Instax продается в 100 странах мира, включая Европу, Америку и другие страны. С выходом Instax mini LiPlay моментальная печать фотографий выходит на новый уровень. Instax – это не только самый легкий и быстрый способ получить печатную фотографию, но и необычный аксессуар и высокое качество пленочной фотографии.
Официальный сайт Instax: www.instaxmini.ru
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