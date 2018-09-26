Концепция Digital предполагает полное погружение клиента в технологичный мир Volkswagen. Новый процесс покупки автомобиля расширяет возможности выбора и предоставляет клиентам большую

гибкость.

Денис Воробьев, представитель Volkswagen, отметил: "В этом году мы особенно активно развиваем модельный ряд SUV. Сначала в России появился семиместный внедорожник Teramont, а теперь -

новый премиальный внедорожник Touareg. Кроме того, мы представили новую модификацию нашего бестселлера – Tiguan OFFROAD. На сегодняшний день в России у марки Volkswagen 130 дилеров. Сегодня мы открываем новый цифровой шоу-рум – уже двадцать третий по счету! Для наших клиентов становится доступным принципиально новый процесс покупки автомобиля. Мы поздравляем дилерский центр !Луидор-Авто" с открытием и желаем успехов в продажах и сервисе, а главное – довольных клиентов".

В шоу-руме дилерского центра Volkswagen "Луидор-Авто" площадью 650 квадратный метров цифровая техника и удобные кресла вытесняют привычные столы переговоров. В комфортных зонах для консультаций с широкоформатными экранами высокой четкости клиент может получить всю необходимую информацию, вплоть до момента заключения договора. Центром внимания нового концепта стала зона конфигуратора автомобиля, оснащенная современной видеостеной HD формата. С ее помощью подбор автомобиля, выбор цвета, комплектации и опций становится более ярким и

эмоциональным. Готовое предложение клиент получает по электронной почте вместе с дополнительным медиа-контентом, который был использован в процессе консультации в шоу-руме.