Нижегородец Илья Осипов примет участие в съемках передачи Лоренса Фишбёрна – того самого Морфеуса из популярного фильма «Матрица». Создатель инновации WOWCube расскажет о своем изобретении в шоу под названием Behind The Scenes. Об этом Илья сообщил в Facebook.
Нижегородец Илья Осипов расскажет о своем изобретении в шоу Морфеуса из «Матрицы»
Гостями программы становятся представители различных профессий. Идею изобретения, получившего название WOWCube, нижегородцу подсказал его сын. Оно представляет собой игровую консоль нового поколения, внешне напоминающую Кубик Рубика. С каждой стороны головоломки находятся дисплеи, на которые транслируется игра.
Илья уже несколько лет проживает в США. Ранее эта инновация стала победителем американского конкурса изобретений Consumer Electronics Show.
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Фото: архивы пресс-служб и героев
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