18+

Нижегородец Илья Осипов расскажет о своем изобретении в шоу Морфеуса из «Матрицы»

Нижегородец Илья Осипов примет участие в съемках передачи Лоренса Фишбёрна  –  того самого Морфеуса из популярного фильма «Матрица». Создатель инновации WOWCube расскажет о своем изобретении в шоу под названием Behind The Scenes. Об этом Илья сообщил в Facebook.

Гостями программы становятся представители различных профессий. Идею изобретения, получившего название WOWCube, нижегородцу подсказал его сын. Оно представляет собой игровую консоль нового поколения, внешне напоминающую Кубик Рубика. С каждой стороны головоломки находятся дисплеи, на которые транслируется игра.

Илья уже несколько лет проживает в США. Ранее эта инновация стала победителем американского конкурса изобретений Consumer Electronics Show.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ruVK и Facebook.

Фото: архивы пресс-служб и героев

Наталия Болотова,
Комментарии

Наши проекты