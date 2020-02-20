Нижегородец Илья Осипов расскажет о своем изобретении в шоу Морфеуса из «Матрицы»

Гостями программы становятся представители различных профессий. Идею изобретения, получившего название WOWCube, нижегородцу подсказал его сын. Оно представляет собой игровую консоль нового поколения, внешне напоминающую Кубик Рубика. С каждой стороны головоломки находятся дисплеи, на которые транслируется игра.

Илья уже несколько лет проживает в США. Ранее эта инновация стала победителем американского конкурса изобретений Consumer Electronics Show.

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Фото: архивы пресс-служб и героев