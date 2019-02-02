Первый межрегиональный женский бизнес-форум Woman Russia пройдет в Нижнем Новгороде
1 марта в Нижнем Новгороде состоится первый межрегиональный женский бизнес-форум Woman Russia. К участию приглашаются представительницы прекрасного пола, которые делают первые шаги в открытии своих проектов.
Женский бизнес — относительно новое явление для российского общества. Многие до сих пор думают, что личный опыт ведения бизнеса — это единичная история. Сложно поверить в то, что есть женщины, которые могут виртуозно совмещать бизнес и семью, при этом еще и находить время на себя.
Как сообщают организаторы, в ходе события настоящим и будущим бизнес-леди расскажут, из чего складывается женский путь к успеху и чем он отличается от мужского. Цель форума — поддержать идейных женщин, помочь им справиться с сомнениями и выйти на новый уровень саморазвития.
Участниц встречи ждет интенсивный нетворкинг, живое общение, а также качественная образовательная программа, включающая лекции и мастер-классы от экспертов.
Бизнес-форум Woman Russia охватывает вопросы:
- Доступного бизнес-образования;
- Правильного окружения и мотивации;
- Сохранение отношений в семье;
- Достижение целей;
- Поиска времени для себя;
- Формирования коллабораций
- Развитие собственного дела для начинающих предпринимателей и собственников бизнеса.
Мероприятие проходит при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, регионального агентства кластерной политики, центра инновационной социальной сферы Нижегородской области и Общероссийской ассамблеи женщин-руководителей.
1 марта
Место: технопарк «Анкудиновка» (Академика Сахарова, 4 )
Вход свободный. Регистрация на сайте.
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