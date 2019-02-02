1 марта в Нижнем Новгороде состоится первый межрегиональный женский бизнес-форум Woman Russia. К участию приглашаются представительницы прекрасного пола, которые делают первые шаги в открытии своих проектов.

Женский бизнес — относительно новое явление для российского общества. Многие до сих пор думают, что личный опыт ведения бизнеса — это единичная история. Сложно поверить в то, что есть женщины, которые могут виртуозно совмещать бизнес и семью, при этом еще и находить время на себя.

Как сообщают организаторы, в ходе события настоящим и будущим бизнес-леди расскажут, из чего складывается женский путь к успеху и чем он отличается от мужского. Цель форума — поддержать идейных женщин, помочь им справиться с сомнениями и выйти на новый уровень саморазвития.

Участниц встречи ждет интенсивный нетворкинг, живое общение, а также качественная образовательная программа, включающая лекции и мастер-классы от экспертов.