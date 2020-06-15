Более 1 млрд рублей получат пострадавшие от пандемии нижегородцы

Как уточняется, всего в областную казну направят 1,063 млрд рублей. Из них 635,5 млн рублей выделено на возмещение потерь по доходам, 119,2 млн рублей – на стимулирующие выплаты сотрудникам учреждений стационарного социального обслуживания, 11,3 млн рублей – на выплаты безработным нижегородцам.

Кроме того, регион получил 246,6 млн рублей на микрозаймы малому и среднему предпринимательству. Для поддержки бизнеса и самозанятых в бюджете будет заложено дополнительно 36 млн рублей. 317,6 млн рублей направят муниципалитетам области на обеспечение транспорта.

18 мая Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений. С этого времени в регионе возобновили работу некоторые объекты розничной торговли, салоны красоты и храмы.

С 12 июня жители региона могут посещать парки, музеи, библиотеки и не оформлять QR-коды. Однако для всех остается обязательной необходимость носить маски в общественных местах и сохранять дистанцию.

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Фото: pixabay