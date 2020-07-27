В России начинается испытание вакцины от COVID-19

Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля. Испытания начнутся с группы из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, далее в исследовании примут участие люди в возрасте до 60 лет. Всего вакцина будет проверена на 300 добровольцах, среди них, в том числе, будут 60 сотрудников Центра.



Начальный этап клинических исследований закончится в сентябре. Регистрация вакцины будет возможна только при получении хороших результатов по безвредности и ее иммуногенности.



