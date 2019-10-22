Выставки «Престиж» и «Модная осень» откроются на Нижегородской ярмарке

На выставке «Престиж» будут представлены элегантные украшения, изящная бижутерия, столовые приборы в ювелирном исполнении, часы с драгоценными камнями и другие товары от ведущих предприятий ювелирной промышленности. Среди участников — компании из Костромы, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Волгограда, Пензы, Республики Саха (Якутия) и других.

Время работы выставки: 24-26 октября с 10:00 до 19:00, 27 октября с 10:00 до 17:00, павильон 3.

Специализированная выставка «Модная осень» — это более 80 компаний, представляющих одежду, текстиль, бижутерию и аксессуары, изделия hand-made для дизайна интерьера. Яркой и зрелищной частью выставки «Модная осень» станут многочисленные модные показы. Так, 26 октября с 17:00 до 19:00 на подиуме павильона 1 состоится гала-шоу «Итоги мировых недель моды». Его участниками станут: Ksi Ksi (Анастасия Курносова), коллекция с миланского фестиваля моды и стиля «Променад моды», LeNess (Елена Нестерова), коллекция с выставки «Индустрия моды», OlaParle (Ольга Рыхлова), Textil Dezign (Юлия Архипова), коллекции с Московской недели моды; Oksana Kosareva (Оксана Косарева), коллекция с Миланской недели моды, Nelli Kruk (Нелли Крюк), коллекция с нижегородской выставки «Арт-Россия».

27 октября с 13:00 до 14:00 в рамках пройдет показ детских коллекций «Модный рассвет» от модельного агентства Евгении Чкаловой. Будут подведены итоги детских кастингов, пройдут мастер-классы. 29 октября с 11:00 до 13:00 будет организован фестиваль молодых модельеров и дизайнеров одежды «Волжская палитра».