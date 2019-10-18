Дизайнер из Нижнего Новгорода Елена Жаркова представила свой бренд beUNIQUE на St. Petersburg fashion week

В коллекции представлены, в основном, коктейльные и вечерние образы. Здесь каждое изделие имеет свой характер: струящиеся полотна символизируют свободный ветер и готовность к переменам, а плотные ткани – сильный темперамент, который необходим почти каждой современной женщине.

«На создание этой коллекции меня вдохновило слияние понятий красоты и женственности, — рассказала Елена. — Я постаралась наполнить коллекцию светлой и позитивной энергией, чтобы в ней было видно соединение любви и мечты».