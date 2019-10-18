Елена Жаркова, дизайнер из Нижнего Новгорода, представила свой бренд beUNIQUE на St. Petersburg fashion week в рамках показа DRESS CODE Choice. По словам модельера, коллекция ориентирована на современную молодую женщину — сильную, но не боящуюся показать свою женственность, нежность и элегантность.
Дизайнер из Нижнего Новгорода Елена Жаркова представила свой бренд beUNIQUE на St. Petersburg fashion week
В коллекции представлены, в основном, коктейльные и вечерние образы. Здесь каждое изделие имеет свой характер: струящиеся полотна символизируют свободный ветер и готовность к переменам, а плотные ткани – сильный темперамент, который необходим почти каждой современной женщине.
«На создание этой коллекции меня вдохновило слияние понятий красоты и женственности, — рассказала Елена. — Я постаралась наполнить коллекцию светлой и позитивной энергией, чтобы в ней было видно соединение любви и мечты».
Петербургская неделя моды проходила на Новой сцене Александринского театра 10-13 октября. В показах приняли участие известные российские и зарубежные дизайнеры, постоянные резиденты и новые имена fashion-индустрии.
Фото: архив героев
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