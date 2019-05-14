Магазин итальянской одежды LIU JO открылся в ТРЦ «Фантастика»

В апреле в модном созвездии нижегородских бутиков произошло прибавление. В ТРЦ «Фантастика» на втором этаже состоялось торжественное открытие нового официального монобрендового магазина итальянской одежды LIU JO.

На празднике собрались нижегородские модницы, которым в числе первых посчастливилось познакомиться с новой весенне-летней коллекцией. Гости угощались нежными десертами, закусками и игристым. Ведущий дополнял атмосферу веселья и отдыха, разыгрывая среди посетителей приятные призы и подарки.

За свою 24-летнюю историю бренд LIU JO уже успел завоевать множество поклонников во всем мире. В первую очередь благодаря своему стильному и современному дизайну и традиционному итальянскому качеству.

Философия бренда направлена то, чтобы подчеркнуть природную грациозность и красоту любой женщины. Бренд остается верен исконным традициям и итальянскому стилю, который стал символом элегантности, надежности, класса и соблазна.

Новый бутик LIU JO в полной мере соответствует фирменной концепции оформления магазинов бренда по всему миру. Пространство спланировано таким образом, что одежда и аксессуары ярко выделены в интерьере за счет использования специальных материалов.

В бутике представлен широчайший выбор женских коллекций от классики до спорта, дополненный ассортиментом аксессуаров и обуви.

Теперь приобрести стильную и модную итальянскую одежду стало еще легче и удобнее.

ТРЦ «Фантастика», 2 этаж

Фото: архив пресс-служб