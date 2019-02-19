Пространство Forself приглашает на Public Talk о моде

Вам кажется, что вы не зависите от моды? Легендарный Public Talk развеет вашу уверенность в этом и расскажет, как fashion-индустрия врывается в жизнь и меняет ее до неузнаваемости!

Очередная плеяда модных показов ослепляет блеском роскоши и диктует новые тренды, которые породят очередной всплеск производства. Идет ли самая гламурная индустрия по пути снижения урона или по-прежнему цена, которую мы платим, слишком высока? Готовы поразмышлять и обсудить в живом формате? Тогда приходите на встречу 19 февраля!

Спикерами выступят стилист Вероника Сорин, дважды победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода», руководитель школы стилистов «Свой метод» Наталия Урядникова, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода», художник Эльвира Шарапова и блогер Анна Ремнева.