В торговом центре МЕГА запустили сервис «Шопинг налегке»

МЕГА Нижний Новгород стал первым торговым центром в России, где запустили сервис «Шопинг налегке».

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение МЕГИ на телефон или оформить паспорт покупателя на стойке сервиса непосредственно в торговом центре. После совершения покупок пакеты и коробки можно оставить на кассе магазина, получив идентификатор в формате QR-кода на мобильный телефон. В финале шопинга можно забрать покупки в любой точке МЕГИ, предъявив этот код. Также можно оформить курьерскую доставку на парковку или остановку общественного транспорта.

Ежедневно МЕГА Нижний Новгород посещают 28 тысяч человек, в среднем каждый посетитель проводит в торговом центре два часа и обходит три магазина.

Сегодня сеть МЕГА - это 14 торговых центров в 11 регионах России. Ежегодно магазины сети посещают около 250 миллионов человек.