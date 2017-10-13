В Нижнем Новгороде открылся бутик Lorena Antoniazzi

Бренд Lorena Antoniazzi известен прежде всего трикотажем. В основном это модели в стиле casual: шерстяные джемперы, удлиненные жилеты, кардиганы, свитера крупной вязки, кожаные и шерстяные брюки и кашемировые платья-коконы. По словам дизайнера, каждая вещь от Lorena Antoniazzi помогает женщине выглядеть элегантно как в начале, так и в конце дня.

Около 70% действий при изготовлении коллекции выполняются вручную и контролируются лично Лореной Антониаци. При этом каждое изделие снабжается QR-кодом, скан которого расскажет покупателю обо всех стадиях производства вещи.

Интервью с Лореной Антониаци - скоро на «НН.Собака.ru».