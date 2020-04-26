FASHION HUB RUSSIA запускает цикл мотивирующих fashion stream

Профессионалы индустрии моды попытаются ответить на главный вопрос сезона – как все-таки #выжитьвмоде? Эксперты расскажут о культовых дизайнерах, ритейлерах, ДНК брендов и силе моды, которая мотивирует и ведет вперед.
Спикеры:
- Лилия Рах, основатель fashion-холдинга Sauvage Group (Казахстан), входит в список «500 самых влиятельных людей в мире моды» по версии издания Business of Fashion.
- Элина Халими, международный байер и fashion-эксперт, член генерального совета Международной ассоциации байеров.
- Георгий Ростовщиков, генеральный директор FASHION HUB RUSSIA, президент Международной Ассоциации Байеров, fashion-директор MILO GROUP.
- Тим Ильясов, исследователь моды (модератор).
Расписание трансляций:
- 27.04 (понедельник) 14-00
СИЛА МОДЫ-THE POWER OF FASHION
Лилия Pax, Тим Ильясов, Элина Халими, Георгий Ростовщиков
- 01.05 (пятница)14-00
ЛЮКС ЗА МКАДОМ. ЧАСТЬ 1
Ярчайшие байеры России из Владивостока, Красноярска, Перми, Курска, Волгограда, Нижнего Новгорода и Москвы
- 04.05 (понедельник) 14-00
ТИТАНЫ МАРКЕТИНГА
Ольга Комисар и светила fashion маркетинга России
- 08.05 (пятница) 14-00
#МОДНОВСЕ - Style and Sales
Вадим Галаганов, Георгий Костава, Александр Девятченко, Арсен Айрапетов, Георгий Ростовщиков
- 11.05 (понедельник) 14-00
GLOBAL TRANDS. WGSN
Стратегическая сессия Москва-Лондон
Ирина Кушнеревич (WGSN), Максим Ануфриенко, Анна Шарендо, Георгий Ростовщиков
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