FASHION HUB RUSSIA запускает цикл мотивирующих fashion stream

Профессионалы индустрии моды попытаются ответить на главный вопрос сезона – как все-таки #выжитьвмоде? Эксперты расскажут о культовых дизайнерах, ритейлерах, ДНК брендов и силе моды, которая мотивирует и ведет вперед.

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Спикеры:

Лилия Рах , основатель fashion-холдинга Sauvage Group (Казахстан), входит в список «500 самых влиятельных людей в мире моды» по версии издания Business of Fashion.

, основатель fashion-холдинга Sauvage Group (Казахстан), входит в список «500 самых влиятельных людей в мире моды» по версии издания Business of Fashion. Элина Халими , международный байер и fashion-эксперт, член генерального совета Международной ассоциации байеров.

, международный байер и fashion-эксперт, член генерального совета Международной ассоциации байеров. Георгий Ростовщиков , генеральный директор FASHION HUB RUSSIA, президент Международной Ассоциации Байеров, fashion-директор MILO GROUP.

, генеральный директор FASHION HUB RUSSIA, президент Международной Ассоциации Байеров, fashion-директор MILO GROUP. Тим Ильясов, исследователь моды (модератор).

Расписание трансляций:

27.04 (понедельник) 14-00

СИЛА МОДЫ-THE POWER OF FASHION

Лилия Pax, Тим Ильясов, Элина Халими, Георгий Ростовщиков

01.05 (пятница)14-00

ЛЮКС ЗА МКАДОМ. ЧАСТЬ 1

Ярчайшие байеры России из Владивостока, Красноярска, Перми, Курска, Волгограда, Нижнего Новгорода и Москвы

04.05 (понедельник) 14-00

ТИТАНЫ МАРКЕТИНГА

Ольга Комисар и светила fashion маркетинга России

08.05 (пятница) 14-00

#МОДНОВСЕ - Style and Sales

Вадим Галаганов, Георгий Костава, Александр Девятченко, Арсен Айрапетов, Георгий Ростовщиков

11.05 (понедельник) 14-00

GLOBAL TRANDS. WGSN

Стратегическая сессия Москва-Лондон

Ирина Кушнеревич (WGSN), Максим Ануфриенко, Анна Шарендо, Георгий Ростовщиков