18+

Треники не пройдут: стилист советует как оставаться модной, оставаясь дома

Стилист, креативный консультант и тренд-аналитик Вероника Сорин разбирается: можно ли следовать трендам и оставаться стильными даже на карантине? И какие вещи помогут этом нелегком деле.

Вкусив запретный плод комфорта работы из дома, мы теперь уже не захотим вновь влезать в неудобные костюмы в режиме пятидневки. С другой стороны, и дома опускаться до уровня затертых треников не очень хочется. Есть ли золотая середина? Индустрия моды уже давно предлагает нам уютную, комфортную, но эстетически привлекательную одежду, в которой и дома сериальчик посмотреть можно, и даже на встречу сходить не стыдно.

Худи, брюки на резинке, удобные кардиганы, теплые или хлопковые джемперы. Все эти изобретения легкой промышленности помогут нам, обновить гардероб (раз!), составить супер-стильные домашние образы (два!) и быть в модном топе на выходе из карантина.

Брюки с защипами прямого кроя терракотового оттенка в сочетании с объемным джемпером с горловиной оттенка глины. Уютно, практично, универсально. Точно берем.

 

«Да прибудет с нами сила» - прекрасная принцесса Лея поможет наладить связь с космосом, а леггинсы с геометрическим принтом послужат и на спорте, и на прогулке, и на утреннем бранче с подругами.

Принтованный костюм с прямыми брюками и свободного кроя рубашкой произведут фурор как на домашней вечеринке так и в летнем отпуске (давайте оставаться оптимистами)

Бежевый - это тренд. Один из самых шикарных оттенков которые делают вас «малышкой на миллион». Худи носим как с мягкими брюками на резинке, так и с джинсами, классическими брюками, юбками и даже платьями! Нет ограничений нашей модной фантазии.

Кардиган + футболка + брюки на резинке = топ-микс этой весны. Образ идеально смотрится как на диване так и в любой другой обстановке. Носить можно все вместе или по отдельности. Брюки на резинке уже никогда нас не покинут, мы поняли какие они удобные, но как стильно могут они выглядеть в сочетании с блузками, трикотажем, топами! Все, пошла себе заказывать такие.

Самое главное в эти смутные времена не терять себя, быть человеком и заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Будьте социально ответственными!

Anabaz,
Комментарии

Наши проекты