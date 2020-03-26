Стилист, креативный консультант и тренд-аналитик Вероника Сорин разбирается: можно ли следовать трендам и оставаться стильными даже на карантине? И какие вещи помогут этом нелегком деле.
Треники не пройдут: стилист советует как оставаться модной, оставаясь дома
Вкусив запретный плод комфорта работы из дома, мы теперь уже не захотим вновь влезать в неудобные костюмы в режиме пятидневки. С другой стороны, и дома опускаться до уровня затертых треников не очень хочется. Есть ли золотая середина? Индустрия моды уже давно предлагает нам уютную, комфортную, но эстетически привлекательную одежду, в которой и дома сериальчик посмотреть можно, и даже на встречу сходить не стыдно.
Худи, брюки на резинке, удобные кардиганы, теплые или хлопковые джемперы. Все эти изобретения легкой промышленности помогут нам, обновить гардероб (раз!), составить супер-стильные домашние образы (два!) и быть в модном топе на выходе из карантина.
Брюки с защипами прямого кроя терракотового оттенка в сочетании с объемным джемпером с горловиной оттенка глины. Уютно, практично, универсально. Точно берем.
«Да прибудет с нами сила» - прекрасная принцесса Лея поможет наладить связь с космосом, а леггинсы с геометрическим принтом послужат и на спорте, и на прогулке, и на утреннем бранче с подругами.
Кардиган + футболка + брюки на резинке = топ-микс этой весны. Образ идеально смотрится как на диване так и в любой другой обстановке. Носить можно все вместе или по отдельности. Брюки на резинке уже никогда нас не покинут, мы поняли какие они удобные, но как стильно могут они выглядеть в сочетании с блузками, трикотажем, топами! Все, пошла себе заказывать такие.
Самое главное в эти смутные времена не терять себя, быть человеком и заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Будьте социально ответственными!
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