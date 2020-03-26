Худи, брюки на резинке, удобные кардиганы, теплые или хлопковые джемперы. Все эти изобретения легкой промышленности помогут нам, обновить гардероб (раз!), составить супер-стильные домашние образы (два!) и быть в модном топе на выходе из карантина.

Брюки с защипами прямого кроя терракотового оттенка в сочетании с объемным джемпером с горловиной оттенка глины. Уютно, практично, универсально. Точно берем.