Нижегородский дизайнер Oksana Kosareva принимает участие в Миланской неделе моды

Нижегородский бренд одежды Oksana Kosareva принимает участие в Миланской неделе моды, которая пройдет в Италии с 17 по 23 сентября и отличается выверенным списком дизайнеров-участников. Модели в образах от Oksana Kosareva пройдут по миланскому подиуму в этот вторник, 17 сентября.