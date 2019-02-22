Георгий Ростовщиков вошел в число экспертов конкурса #НовыеИменаВМоде

Попробовать свои силы в конкурсе может каждый, кто подготовил коллекцию одежды или аксессуаров и снял лукбук. По словам Георгия Ростовщикова, при отборе победителя он будет опираться исключительно на мощный талант, который «видно сразу, даже если это начинающий дизайнер».

Какими будут лично ваши критерии к участникам конкурса #НовыеИменаВМоде? Какой должна быть коллекция, чтобы она вас заинтересовала?

Поиск новых талантов – ключевая работа байера. За свою карьеру я открыл и поддержал много новых имен, которые сейчас весьма востребованы на рынке. Для меня важно новое видение, новая интерпретация пусть даже базовых вещей и, что самое главное, умелая стилизация всего этого. Мощный талант и ДНК бренда видно сразу, даже если это начинающий дизайнер.