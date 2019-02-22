Георгий Ростовщиков вошел в число экспертов конкурса #НовыеИменаВМоде
Президент Международной ассоциации байеров и фэшн-директор Milo Group Георгий Ростовщиков вошел в число экспертов конкурса журнала «Собака.ru» #НовыеИменаВМоде, где принимают участие лучшие молодые дизайнеры страны.
Попробовать свои силы в конкурсе может каждый, кто подготовил коллекцию одежды или аксессуаров и снял лукбук. По словам Георгия Ростовщикова, при отборе победителя он будет опираться исключительно на мощный талант, который «видно сразу, даже если это начинающий дизайнер».
Какими будут лично ваши критерии к участникам конкурса #НовыеИменаВМоде? Какой должна быть коллекция, чтобы она вас заинтересовала?
Поиск новых талантов – ключевая работа байера. За свою карьеру я открыл и поддержал много новых имен, которые сейчас весьма востребованы на рынке. Для меня важно новое видение, новая интерпретация пусть даже базовых вещей и, что самое главное, умелая стилизация всего этого. Мощный талант и ДНК бренда видно сразу, даже если это начинающий дизайнер.
Как вы оцениваете уровень российских молодых дизайнеров? Сильно ли он отличается от мировых тенденций?
За последние 5-7 лет российская модная индустрия совершила качественный рывок и популяризация брендов Made in Russia – это уже не просто тренд, а вполне самостоятельное направление в бизнесе. Даже в рамках Milo Group и в нашем онлайн-магазине milostore.ru за последние два года мы представили около 70 российских брендов и верим в потенциал нашего рынка.
Молодые таланты очень важны. Я всегда с удовольствием просматриваю новые имена. И хочу сказать, что российские молодые дизайнеры не хуже западных, хотя им гораздо сложнее работать и развиваться из-за многих аспектов: начиная с отсутствия необходимого сырья и заканчивая непростым рынком сбыта.
Какие награды и призы ожидают дизайнеров, которые одержат победу в конкурсе #НовыеИменаВМоде?
Призов будет много! В том числе от Milo Group. Мы подготовили финалистам целый пул подарков. Причем подарков, необходимых для развития бизнеса.
В магазинах холдинга уже представлены финалисты прошлых лет: бренд Dokuchaeva – в Contemporary fashion store N1 Kalinka, а в Milo Concept Space – корнеры двух брендов: 404 Not Found и Roma Uvarov. В этом году мы дарим 3 корнера! Сроком на один сезон 3 бренда финалиста появятся на полках в магазинах компании и на сайте milostore.ru. В случае успешных показателей контракты будут пролонгированы.
Фото: Ян Югай
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