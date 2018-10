Нижегородка Мария Городничева будет представлять Россию на международном конкурсе красоты

На Филлиппины приедут более 17 участниц из разных уголков мира, с целью доказать, что красота

женщины не знает границ.

Красавицам предстоит пройти традиционные этапы – вечер презентации себя и своей страны, представить творческий номер, поучаствовать в благотворительной акции. Конкурсантки блеснут в национальных костюмах, на дефиле в коктейльных платьях и роскошных вечерних нарядах.

В составе жюри конкурса - главные редакторы глянцевых журналов, деятели шоу и медиа-бизнеса,

титулованные участницы конкурсов красоты и генеральные спонсоры проекта.

В период проведения мероприятия будет объявлено о старте международного голосования, в котором Россия также примет участие.



Мария Городничева - пример женщины, успешно совмещающей семью и карьеру: она одновременно и мама очаровательной пятилетней дочки, и директор Конгресс-центра "Ока", и, возможно, будущая Ms.Top of the World Plus Size 2018.

Фото: Архив Марии.