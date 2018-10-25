Нижегородка Мария Городничева будет представлять Россию на международном конкурсе красоты
В начале ноября на далеких Филиппинских берегах состоится конкурс красоты моделей размера плюс сайз. Впервые Россию на чемпионате представит нижегородская модель Мария Городничева.
На Филлиппины приедут более 17 участниц из разных уголков мира, с целью доказать, что красота
женщины не знает границ.
Красавицам предстоит пройти традиционные этапы – вечер презентации себя и своей страны, представить творческий номер, поучаствовать в благотворительной акции. Конкурсантки блеснут в национальных костюмах, на дефиле в коктейльных платьях и роскошных вечерних нарядах.
В составе жюри конкурса - главные редакторы глянцевых журналов, деятели шоу и медиа-бизнеса,
титулованные участницы конкурсов красоты и генеральные спонсоры проекта.
В период проведения мероприятия будет объявлено о старте международного голосования, в котором Россия также примет участие.
Мария Городничева - пример женщины, успешно совмещающей семью и карьеру: она одновременно и мама очаровательной пятилетней дочки, и директор Конгресс-центра "Ока", и, возможно, будущая Ms.Top of the World Plus Size 2018.
Фото: Архив Марии.
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