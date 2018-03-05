Нижегородка представит Россию на международном конкурсе красоты

В 2017 году Дарья стала обладательницей титула "Мисс Нижний Новгород", и получила право представлять наш регион на всероссийском конкурсе красоты "Краса России". Победа в номинации "Мисс Земля", подарила девушке шанс стать лицом Роcсии на международном конкурсе Miss Earth - 2018.

Конкурс проводится под эгидой ООН. Его ключевая задача — привлечение внимания к проблемам экологии и сохранения окружающей среды.