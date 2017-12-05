Бутик KALiNKA устраивает новогоднюю вечеринку

В бутике KALiNKA пройдет Milo Evening Room - новогодняя вечеринка в стиле 90-х.

В ходе вечера пройдет презентация новогодних образов от российских дизайнеров и международных брендов, фотосессия в стиле 90-х, розыгрыш призов от бутика и дискотека от ARUT MSCW.

Contemporary fashion store #1 KALiNKA - мультибрендовый бутик женской одежды с акцентом на российских дизайнеров в Лобачевский Plaza Fashion Gallery. В магазине представлены марки A La Russe, Rasario, Катя Добрякова, а также Blumarine, Malo, Burberry, Ralph Lauren, N21, Diane von Furstenberg, Peserico.