Бутик KALiNKA устраивает новогоднюю вечеринку

  • Кадр из сериала «Секс в большом городе»

В бутике KALiNKA пройдет Milo Evening Room - новогодняя вечеринка в стиле 90-х. 

В ходе вечера пройдет презентация новогодних образов от российских дизайнеров и международных брендов, фотосессия в стиле 90-х, розыгрыш призов от бутика и дискотека от ARUT MSCW. 

Contemporary fashion store #1 KALiNKA  - мультибрендовый  бутик женской одежды с акцентом на российских дизайнеров в Лобачевский Plaza Fashion Gallery. В магазине представлены марки A La Russe, Rasario, Катя Добрякова, а также Blumarine, Malo, Burberry, Ralph Lauren, N21, Diane von Furstenberg, Peserico.

7 декабря

20:00

Бутик KALiNKA в LP Fashion Gallery (Алексеевская, 10/16)

Подробности по телефону 233 20 47

 

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Автор: Мария Кучер
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