Блогеры Катя Рок и Настя Струневская проведут мастер-класс в Select Studio

Наталья Урядникова, основатель школы стилистов «СВОЙ МЕТОД» Девочки являются адептами умного шопинга и знают, во что стоит инвестировать деньги, чтобы быть на стиле всегда! 2TRENDY в Нижнем Новгороде впервые, так что ловите эксклюзив»