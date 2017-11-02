Блогеры Катя Рок и Настя Струневская проведут мастер-класс в Select Studio
Стилист Катя Рок и фэшн-иллюстратор Настя Струневская, авторы проекта 2TRENDY, проведут мастер-класс в пространстве Select Studio.
Встреча организована школой стилистов «СВОЙ МЕТОД» и будет посвящена шопингу, созданию образов и трендам сезона.
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Наталья Урядникова, основатель школы стилистов «СВОЙ МЕТОД»
Девочки являются адептами умного шопинга и знают, во что стоит инвестировать деньги, чтобы быть на стиле всегда! 2TRENDY в Нижнем Новгороде впервые, так что ловите эксклюзив»
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