Блогеры Катя Рок и Настя Струневская проведут мастер-класс в Select Studio

Стилист Катя Рок и фэшн-иллюстратор Настя Струневская, авторы проекта 2TRENDY, проведут мастер-класс в пространстве Select Studio.

Встреча организована школой стилистов «СВОЙ МЕТОД» и будет посвящена шопингу, созданию образов и трендам сезона.

 

Наталья Урядникова, основатель школы стилистов «СВОЙ МЕТОД»

Девочки являются адептами умного шопинга и знают, во что стоит инвестировать деньги, чтобы быть на стиле всегда! 2TRENDY в Нижнем Новгороде впервые, так что ловите эксклюзив»

26 ноября

13:00

Пространство Select Studio (Варварская,32)

1500 рублей

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