Дизайнер Никита Ковалев представит свою коллекцию обуви в Петербурге
Основатель бренда авторской обуви NK SHOES Никита Ковалев примет участие в фестивале концептуального арт-дизайна CONCEPT MARKET 29 октября в Петербурге. Дизайнер дебютирует на модном показе concept store BADDESIGN 139.
Начиная с октября бренд NIKITA KOVALEV SHOES представлен в concept store BADDESIGN 139 На Невском, 139.. Это первое представительство марки за пределами родного Нижнего Новгорода.
NK SHOES создает обувь по индивидуальным меркам заказчика, используя традиционные методы производства. Бренд был основан в 2015 году.
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