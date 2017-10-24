Дизайнер Никита Ковалев представит свою коллекцию обуви в Петербурге

Начиная с октября бренд NIKITA KOVALEV SHOES представлен в concept store BADDESIGN 139 На Невском, 139.. Это первое представительство марки за пределами родного Нижнего Новгорода.

NK SHOES создает обувь по индивидуальным меркам заказчика, используя традиционные методы производства. Бренд был основан в 2015 году.