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Наталья Водянова собрала звезд на благотворительной Zoom-вечеринке

Топ-модель и нижегородка Наталья Водянова открыла летний сезон пижамных вечеринок с помощью приложения Zoom. Благотворительный вечер состоялся 7 мая, его целью был сбор средств в поддержку фонда «Обнаженные сердца», который создан Натальей для помощи людям с особенностями развития в России.

В видеоконференции приняли участие Рената Литвинова, Яна Рудковская, Андрей Малахов, Леонид Агутин, Ольга Слуцкер, Саша Лусс, Илья Лагутенко, Ульяна Сергеенко и другие. Гости были одеты по всем правилам коктейльного дресс-кода, хотя находились в самых разных локациях, от Москвы до Парижа.

Каждый участник выставил на аукцион свой лот. Среди них было общение по FaceTime c музой Люка Бессона моделью Сашей Лусс и бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, бриллиантовое кольцо Mercury весом 1 карат и альбом с работами Паоло Роверси. По итогам вечеринки удалось собрать почти 5 млн рублей в поддержку фонда «Обнаженные сердца».

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Наталия Россинская,
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