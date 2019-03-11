Почувствовать себя настоящей парижанкой и мысленно отправиться во французскую столицу, пронизанную романтикой и страстью, можно с новой коллекцией ARTISTRY STUDIO™ Parisian style edition. В линейке есть все для создания непринужденного, но в тоже время роскошного образа в лучших традициях парижского шика.

В коллекцию ARTISTRY STUDIO™ Parisian style edition входят средства декоративной косметики, а также по уходу за телом:

ARTISTRY™ – косметический бренд премиального сегмента с более чем 40-летней историей. Компания представляет высококачественную эксклюзивную косметику для ухода за кожей лица, а также линию декоративной косметики.

В 2012 году лицом бренда стала австралийская актриса Тереза Палмер – восходящая звезда Голливуда, прославившаяся благодаря ролям в фильмах «Я – четвертый», «Тепло наших тел» и «Ученик чародея».

Фото: архив пресс-служб