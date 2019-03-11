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Сияние городских огней и вкус изысканных сладостей: ARTISTRY STUDIO представляет весеннюю коллекцию косметики

Почувствовать себя настоящей парижанкой и мысленно отправиться во французскую столицу, пронизанную романтикой и страстью, можно с новой коллекцией ARTISTRY STUDIO™ Parisian style edition. В линейке есть все для создания непринужденного, но в тоже время роскошного образа в лучших традициях парижского шика.

В коллекцию ARTISTRY STUDIO™ Parisian style edition входят средства декоративной косметики, а также по уходу за телом:

  • Палетка теней для век
  • 2-в-1 румяна и помада для губ
  • Жидкая губная помада
  • Корректор для бровей 3-в-1
  • Спрей для фиксации макияжа
  • Мерцающий гель-желе для тела
  • Сухое масло спрей для тела и волос
  • Многофункциональное мыло для тела
  • «Бомбочки» для ванны  

ARTISTRY™ – косметический бренд премиального сегмента с более чем 40-летней историей. Компания представляет высококачественную эксклюзивную косметику для ухода за кожей лица, а также линию декоративной косметики. 

В 2012 году лицом бренда стала австралийская актриса Тереза Палмер – восходящая звезда Голливуда, прославившаяся благодаря ролям в фильмах «Я – четвертый», «Тепло наших тел» и «Ученик чародея».

Фото: архив пресс-служб

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