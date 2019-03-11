Сияние городских огней и вкус изысканных сладостей: ARTISTRY STUDIO представляет весеннюю коллекцию косметики
Почувствовать себя настоящей парижанкой и мысленно отправиться во французскую столицу, пронизанную романтикой и страстью, можно с новой коллекцией ARTISTRY STUDIO™ Parisian style edition. В линейке есть все для создания непринужденного, но в тоже время роскошного образа в лучших традициях парижского шика.
В коллекцию ARTISTRY STUDIO™ Parisian style edition входят средства декоративной косметики, а также по уходу за телом:
- Палетка теней для век
- 2-в-1 румяна и помада для губ
- Жидкая губная помада
- Корректор для бровей 3-в-1
- Спрей для фиксации макияжа
- Мерцающий гель-желе для тела
- Сухое масло спрей для тела и волос
- Многофункциональное мыло для тела
- «Бомбочки» для ванны
ARTISTRY™ – косметический бренд премиального сегмента с более чем 40-летней историей. Компания представляет высококачественную эксклюзивную косметику для ухода за кожей лица, а также линию декоративной косметики.
В 2012 году лицом бренда стала австралийская актриса Тереза Палмер – восходящая звезда Голливуда, прославившаяся благодаря ролям в фильмах «Я – четвертый», «Тепло наших тел» и «Ученик чародея».
Фото: архив пресс-служб
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