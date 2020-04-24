25 апреля гости онлайн-фестиваля «Пока все дома» смогут «гулять» в различных частях просторной «квартиры», общаться, заниматься спортом, готовить, танцевать, участвовать в активностях. И все это не выходя из дома!

Трансляции эксклюзивно в VK-группе фестиваля.

Вход свободный. 0+

Место проведения: у вас в гостях.