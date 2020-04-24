25 апреля гости онлайн-фестиваля «Пока все дома» смогут «гулять» в различных частях просторной «квартиры», общаться, заниматься спортом, готовить, танцевать, участвовать в активностях. И все это не выходя из дома!
Трансляции эксклюзивно в VK-группе фестиваля.
Вход свободный. 0+
Место проведения: у вас в гостях.
Кухня — Кулинарная студия Андрея Сулимы
Все ингредиенты будут опубликованы в группе, вы сможете готовить вместе с шефами онлайн, задавать вопросы и оставлять комментарии.
14:00 — 14:30 — Андрей Сулима — шеф-повар и владелец кулинарной студии Андрея Сулимы.
«Перловка с курицей и грибами».
14:30 — 15:00 — Виталий Потапов — шеф-повар ресторана «Горячо».
«Хумус с тар-таром из томата и жареным авокадо».
15:00 — 15:40 — Иван Кузнецов — бренд шеф ресторанного холдинга ILYIN GROUP.
«Каннеллони со шпинатом и сливочным сыром, запеченные под грибным соусом с беконом».
15:40 — 16:40 — Александр Голышев — шеф-повар и совладелец трапезной «Ермак».
«Суп груздянка с гречей и картофелем».
16:40 — 17:20 — Александр Николаенко — шеф-повар гастрономического ателье «Селедка&кофе» и мексиканского бара «Rozas».
«Салат с тунцом и пастой фузилли».
Домашняя библиотека — друзья журнала НН.Собака.ru
Зона лектория организована при помощи редакции журнала Собака.ru Нижний Новгород на площадке галереи современного искусства FUTURO. Технический партнер локации — компания «A-group».
14:00 — 14:30 — Майя Егорова, Валя Новожилова, Юля Маслова (команда салона красоты Birdie): «Быть красивой дома легко и просто. Полезные лайфхаки».
14:30 — 15:00 — Ольга Брылева (директор Нижегородского филиала Head Hunter): «Рынок труда в коронакризис: видимые изменения, прогнозы, важные рекомендации для молодых специалистов».
15:00 — 15:45 — Николай Баранов (профессиональный психолог): «От тревоги к удовольствию»
16:00 — 16:30 — Анастасия Базилева (главный редактор журнала НН.Собака.ru): «Город — герой: хорошая книга как способ путешествовать».
16:30 — 17:00 — Вероника Сорин (персональный консультант, стилист и психолог) и Дарья Лесохина (дизайнер интерьера): «Стиль, комфорт, баланс в доме. Домашний уют и лайфхаки».
16:30 — 17:00 — Алексей Шевченко (блогер, ведущий): «Бесплатные и полезные сервисы на время изоляции, навигация в большом многообразии контента, самообразование.»
Спорт — PLANKA | Клуб функциональных тренировок
Зона спорта организована с помощью общественного движения «Здоровая нация». Технические партнеры площадки: JEM MEDIA и «Ростелеком».
14:00 — 14:45 — Мартынов Павел — призер Европы и МСМК по streetlifting, многократный чемпион Нижегородской области по workout.
«Силовая тренировка с собственным весом у вас дома».
15:00 — 16:00 — Вадим Панкеев — заместитель руководителя федерации армрестлинга Нижегородской области и Поляков Андрей — руководитель спортивной общественной организации «Театр Силы».
«Гири и армспорт дома. Как качать с тем, что есть?!».
16:00 — 16:45 — Петр Арянов — фитнес тренер, фитнес блоггер, фитнес ведущий.
«Танцуем пока никто не видит. Зумба».
16:45 — 17:30 — Фадеичева Екатерина — инструктор йоги, стретчинга и телесный терапевт.
«Нужен только коврик. Стретчинг дома».
17:30 — 18:00 — Максим Матрос — МСМК по пауэрлифтингу (AWPC), рекордсмен России, Европы, Мира по становой тяге (AWPC).
«Ягодицы как орех».
18:00 — 18:45 — «Функциональная заруба». Представитель от йоги, воркаута, кроссфита, функционала соревнуются онлайн. Присоединяйся и попробуй свои силы!
Детская — Кванториум
Мастер-классы от детского технопарка «Кванториум» Нижний Новгород
14:00 — 15:00 — «Интерактивное искусство».
На данном мастер-классе вы познакомитесь с возможностью запрограммировать искусство! И поверьте, это гораздо интереснее, чем кажется! Рекомендуемый возраст 11+.
15:00 — 16:00 — «Создание масок для социальных сетей».
На мастер-классе вы узнаете как создавать и тестировать маски для социальных сетей. Рекомендуемый возраст для участия 13+.
20:00 — 21:00 — Тимонина Марина Геннадьевна (детский психолог). Онлайн-чтения сказок для детей и взрослых.
Музыкальная гостиная
18:00 — 19:00 — DJ 2R — set твоих любимых хитов. Заказываем треки онлайн.
19:00 — 19:30 — TRAVKA.
19:30 — 20:00 — ZVEREV. Акустика.
20:00 — 21:00 — Группа «Maple Season». Творческий вечер.
Afterparty фестиваля вместе с The Village Нижний Новгород
После фестиваля предлагаем вам заглянуть в первый городской онлайн-бар от The Village. 18+
Программа вечера:
- послушаем джаз от Вячеслава Золотовского, постоянного резидента Jazz jam session;
- пообщаемся с профессионалами коктейльного дела и создателями собственной лаборатории из ÖÖ;
- поговорим с основателями одного из самых успешных в России крафтовых баров «Hophead» Сашей и Машей Березиными;
- попробуем себя в играх на интуицию с редакцией The Village.
Бар открывается в 20:00 и работает до последнего гостя.
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