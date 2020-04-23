Музыкально-развлекательная игра «8 нота» теперь доступна в онлайн-формате

Пришло время наполнить самоизоляцию музыкой! Теперь музыкально-развлекательная игра «8 нота» доступна на экране девайсов. Организаторы подготовили онлайн-формат игры, состоящий из 15 туров. Регистрируйте свою команду и играйте на любимом диване со своими близкими.

Когда: 25 апреля в 19:00

2 часа 30 минут любимой музыки разных жанров и лет

Стоимость участия: 800₽/команда

Регистрация на игру «8 нота» по ссылке

Первая онлайн-игра получила высокую оценку в секретной лаборатории и официально стала «ShazamProof» или «Защищена от Шазама». «А все потому, что:

Каверы не «шазамятся» для того, чтобы угадать исполнителя оригинала.

Организаторы добавили больше текстовых заданий и заданий с картинками.

Заданий с клипами стало больше.

Игра полностью перестроена и не похожа на классическую игру в баре.

Играть нечестно будет крайне сложно. Присоединяйтесь к музыкально-интеллектуальной игре «8 нота» и покажите, кто главный меломан!