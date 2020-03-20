«НН.Собака.ru» уверена, что для отличного уикенда вовсе не обязательно выходить из дома. Литературная подборка от редакции, виртуальный вернисаж в Арсенале, бесплатные фильмы, архивные лекции о городе – чем заняться в Нижнем Новгороде в режиме онлайн.
Чем заняться на карантине в Нижнем Новгороде
Место: Premier
Проект Premier телеканала ТНТ открыл свободный доступ к своему контенту в связи с массовым карантином. Посмотреть можно шоу, сериалы и полный метр производства телеканала. Например, это отличная возможность оценить самую кассовую российскую комедию «Холоп» в высоком качестве и бесплатно.
Место: Арсенал VK
Виртуальный вернисаж в Арсенале
В нижегородском Арсенале открылась выставка «Территория Победы». Из-за карантина на вернисаже не было гостей, однако организаторы записали для всех желающих специальную виртуальную презентацию. Помимо этого, в скором времени Арсенал планирует начать публиковать онлайн-экскурсии по выставке.
С 24 марта
Онлайн-развлечения найдутся и для тех, кому по душе интеллектуальные соревнования. Клуб «60 секунд» временно переходит в диджитал-формат: ближайшая игра открытой лиги, которая состоится 24 марта, пройдет на этой платформе. Информацию о будущих играх можно узнать здесь.
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Фото: Дима Четыре
Место: YouTube
Онлайн-экскурсии по Нижнему Новгороду
Сейчас многие музеи и библиотеки открывают доступ к своим архивным материалам. Не отстает и нижегородская Гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков, которая поделилась 38 лекциями о городе. Посмотреть их можно на YouTube-каналах «Новый взгляд на старый Нижний» и «Путешествие в родной город».
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Фото: pixabay
Литературная подборка от «НН.Собака.ru»
Каждый сотрудник редакции «НН.Собака.ru» назвал по одной книге, которая захватывает с первого предложения и не отпускает до последней страницы. С такой подборкой карантин точно пролетит незаметно:
- Мариам Петросян «Дом в котором...» (история про изоляцию, из которой нашелся вполне себе магический выход)
- Мюриель Барбери «Элегантность ежика» (французский бестселлер о жизни консьержки с умышленно скрытым выдающимся интеллектом)
- Диана Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» (роман, который получил от критиков почетное звание новой «Джейн Эйр»)
- Сомерсет Моэм «Узорный покров» (о любви аристократки и врача в разгар эпидемии холеры в Китае)
- Антон Чехов «Собрание сочинений» (мудрые мысли и истории на все времена)
- Николай Свечин «Дело Варнавинского маньяка» (о приключениях нижегородского сыщика Алексея Лыкова)
- Нил Гейман «Американские боги» (остросюжетное фэнтези от автора «Звездной пыли»)
Место: YouTube
В Нижнем много талантливых блогеров, и сейчас самое время оценить их творчество. Например, Денис Меренков делает выгодные закупки со зрителями и соревнуется в сэкономленном, Таня Старикова рассказывает подписчикам о хороших новостях и путешествиях, а учитель русского языка Татьяна Гартман исправляет ошибки звезд и телеведущих. А, быть может, пора стать ютубером самому? Об этом читайте здесь.
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