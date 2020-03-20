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Чем заняться на карантине в Нижнем Новгороде

 «НН.Собака.ru» уверена, что для отличного уикенда вовсе не обязательно выходить из дома. Литературная подборка от редакции, виртуальный вернисаж в Арсенале, бесплатные фильмы, архивные лекции о городе – чем заняться в Нижнем Новгороде в режиме онлайн.

Место: Premier

Бесплатные фильмы в Premier

Проект Premier телеканала ТНТ открыл свободный доступ к своему контенту в связи с массовым карантином. Посмотреть можно шоу, сериалы и полный метр производства телеканала. Например, это отличная возможность оценить самую кассовую российскую комедию «Холоп» в высоком качестве и бесплатно.

Место: Арсенал VK

Виртуальный вернисаж в Арсенале

В нижегородском Арсенале открылась выставка «Территория Победы». Из-за карантина на вернисаже не было гостей, однако организаторы записали для всех желающих специальную виртуальную презентацию. Помимо этого, в скором времени Арсенал планирует начать публиковать онлайн-экскурсии по выставке.

С 24 марта

Ссылка на регистрацию

Клуб «60 секунд»

Онлайн-развлечения найдутся и для тех, кому по душе интеллектуальные соревнования. Клуб «60 секунд» временно переходит в диджитал-формат: ближайшая игра открытой лиги, которая состоится 24 марта, пройдет на этой платформе. Информацию о будущих играх можно узнать здесь.

  • Фото: Дима Четыре

Место: YouTube

Онлайн-экскурсии по Нижнему Новгороду

Сейчас многие музеи и библиотеки открывают доступ к своим архивным материалам. Не отстает и нижегородская Гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков, которая поделилась 38 лекциями о городе. Посмотреть их можно на YouTube-каналах «Новый взгляд на старый Нижний» и «Путешествие в родной город».

  • Фото: pixabay

Место: бесплатные на время карантина онлайн-библиотеки ЛитРес и Storytel

Литературная подборка от «НН.Собака.ru»

Каждый сотрудник редакции «НН.Собака.ru» назвал по одной книге, которая захватывает с первого предложения и не отпускает до последней страницы. С такой подборкой карантин точно пролетит незаметно:

  • Мариам Петросян «Дом в котором...» (история про изоляцию, из которой нашелся вполне себе магический выход)
  • Мюриель Барбери «Элегантность ежика» (французский бестселлер о жизни консьержки с умышленно скрытым выдающимся интеллектом)
  • Диана Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» (роман, который получил от критиков почетное звание новой «Джейн Эйр»)
  • Сомерсет Моэм «Узорный покров» (о любви аристократки и врача в разгар эпидемии холеры в Китае)
  • Антон Чехов «Собрание сочинений» (мудрые мысли и истории на все времена)
  • Николай Свечин «Дело Варнавинского маньяка» (о приключениях нижегородского сыщика Алексея Лыкова)
  • Нил Гейман «Американские боги» (остросюжетное фэнтези от автора «Звездной пыли»)

Место: YouTube

Нижегородские блогеры

В Нижнем много талантливых блогеров, и сейчас самое время оценить их творчество. Например, Денис Меренков делает выгодные закупки со зрителями и соревнуется в сэкономленном, Таня Старикова рассказывает подписчикам о хороших новостях и путешествиях, а учитель русского языка Татьяна Гартман исправляет ошибки звезд и телеведущих. А, быть может, пора стать ютубером самому? Об этом читайте здесь.

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Наталия Болотова,
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