Чем заняться на карантине в Нижнем Новгороде

Нижегородские блогеры

В Нижнем много талантливых блогеров, и сейчас самое время оценить их творчество. Например, Денис Меренков делает выгодные закупки со зрителями и соревнуется в сэкономленном, Таня Старикова рассказывает подписчикам о хороших новостях и путешествиях, а учитель русского языка Татьяна Гартман исправляет ошибки звезд и телеведущих. А, быть может, пора стать ютубером самому? Об этом читайте здесь.