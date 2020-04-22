Три спектакля нижегородского Центра театрального мастерства можно посмотреть онлайн до конца апреля

Нижегородский независимый театр, Центр театрального мастерства, откроет доступ к видео трех спектаклей в апреле: «Дятел», «Сосед» и «Колхозница и Рабочий».
- 22 апреля с 17:00 и до конца дня 23 апреля (среда и четверг) можно будет посмотреть трагикомедию «Дятел» (18+).
- 25 апреля с 17:00 и до конца дня 26 апреля (суббота и воскресенье) – спектакль в жанре «разговоры» «Сосед» (12+).
- 29 апреля с 17:00 и до конца дня 30 апреля (среда и четверг) – сатирическую сказку для взрослых «Колхозница и Рабочий» (18+).
Ссылки на видео будут опубликованы соответственно 22, 25 и 29 апреля в 17:00 в аккаунтах театра в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм» и в рубрике «Новости» на сайте.
Стоимость просмотра – 100 рублей. Подробнее о том, как внести взнос, – на сайте ЦТМ.
Указано московское время.
У главного героя Саши Семенова есть все, что, казалось бы, нужно для счастья: высокооплачиваемая работа, семья, друзья, собственная квартира. Однажды его «идеальный» мир рушится. Молодой человек переживает некий инсайт и понимает, что все, что с ним было и есть, – ненастоящее, что он находится в плену у иллюзий. Он задается вопросами: «Кто я?», «Зачем я?», и пробует обрести подлинный смысл своего существования. Но сделать это не так-то просто.
Режиссер-постановщик заслуженный артист РФ Александр Сучков. Драматург Алексей Житковский. Режиссер по пластике Александр Калугин. Композитор Марк Булошников. Работа с костюмами Екатерины Филаретовой.
Актеры: Антон Парамонов, Никита Чеботарев, Алена Баранова, Евгений Пыхтин, Ольга Бакулина, Екатерина Беляева, Андрей Хозяев.
В спектакле присутствует ненормативная лексика. Возрастная категория: 18+. Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут.
«Сосед» – спектакль в жанре «разговоры»
В этой постановке отсутствуют элементы шоу. На сцене – минимум декораций и реквизита. Пластика актеров – сдержанная. Интонации – тоже. Задачи удивить и впечатлить – нет. Но в современном контексте такой тон театрального действа может показаться провокационным.
В основе пьесы, написанной Павлом Пряжко, лежит диалог двух соседей по дачным участкам.
По словам режиссера Евгения Маленчева, команда спектакля создает «обстоятельства для совместного переживания жизни, течения времени».
Актеры: Руслан Кутлыев, Федор Боровков, Иван Пилявский, Антон Парамонов.
В спектакле используются фрагменты прелюдии из сюиты для виолончели № 1 соль мажор И. С. Баха в интерпретации композитора Кирилла Широкова. Партию исполняет Наталья Григорьева.
Возрастная категория: 12+. Продолжительность: 1 час 20 минут. После показа проходит обсуждение.
«Колхозница и Рабочий» — спектакль по пьесе в стихах Михаила Чевеги в жанре «сатирической сказки для взрослых»
Спектакль «Колхозница и Рабочий» —обладатель специального приза жюри «За творческий риск в освоении современной драматургии» областного театрального фестиваля-конкурса «Премьеры сезона 2019-2020».
Колхозница и Рабочий, созданные Верой Мухиной и Борисом Иофаном, оживают и влюбляются друг в друга. Им предстоит пройти через соблазны во время путешествия во Францию и вернуться на постамент.
Лирика и мифологизм, социальный подтекст и ироничная интонация — спектакль обращает нас к русскому сознанию с помощью затейливо скроенной формы и игрового существования. Есть в постановке что-то и от мюзикла советских лет, и от новогоднего «Голубого огонька», и от народной сказки. В тексте сосуществуют ожившие Колхозница и Рабочий, исторические личности — Сталин, Гитлер, Ежов, Вера Мухина, Борис Иофан, Марлен Дитрих, Пабло Пикассо, и сказочные персонажи — Змей Горыныч и Серый Волк.
Режиссер Бениамин Коц. Художник Лёша Силаев. Хореограф Вера Приклонская.
В спектакле заняты актеры нижегородских театров: Екатерина Беляева, Андрей Голошапов, Анна Сильчук, Антон Парамонов, Александр Калугин, Никита Чеботарёв.
В спектакле присутствует ненормативная лексика. Возрастная категория: 18+. Примерная продолжительность: 1 час.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK, Facebook и Telegram.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.