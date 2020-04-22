Три спектакля нижегородского Центра театрального мастерства можно посмотреть онлайн до конца апреля

В этой постановке отсутствуют элементы шоу. На сцене – минимум декораций и реквизита. Пластика актеров – сдержанная. Интонации – тоже. Задачи удивить и впечатлить – нет. Но в современном контексте такой тон театрального действа может показаться провокационным.

В основе пьесы, написанной Павлом Пряжко, лежит диалог двух соседей по дачным участкам.

По словам режиссера Евгения Маленчева, команда спектакля создает «обстоятельства для совместного переживания жизни, течения времени».

Актеры: Руслан Кутлыев, Федор Боровков, Иван Пилявский, Антон Парамонов.

В спектакле используются фрагменты прелюдии из сюиты для виолончели № 1 соль мажор И. С. Баха в интерпретации композитора Кирилла Широкова. Партию исполняет Наталья Григорьева.

Возрастная категория: 12+. Продолжительность: 1 час 20 минут. После показа проходит обсуждение.