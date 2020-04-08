«Дружба через музыку» – онлайн мастер-класс от английского дирижера Тоби Пёрсера

Сегодня, во времена глобальной изоляции, Тоби делает многое, чтобы музыканты и дирижеры не чувствовали себя одинокими и не теряли вдохновения. В его ежедневной онлайн-дискуссии «Дирижеры в изоляции» участвуют музыканты из разных стран мира, на прошлой неделе к ним присоединились и российские коллеги из Нижнего Новгорода и других городов. Новая онлайн-встреча, инициированная Театром оперы и балета, станет еще одним из шагов к профессиональному культурному сближению.

Во время эфира дирижер познакомит зрителей с произведением «Энигма-вариации» Эдварда Элгара и расскажет об особенностях партитуры. Это первая значимая оркестровая работа британского композитора, и по сей день – одна из самых известных во всем мире. В каждой из вариаций зашифрованы имена друзей Элгара. Вот почему, эта музыка буквально пронизана идеей дружбы, что особенно актуально и ценно сегодня, когда тема позитивных профессиональных и культурных отношений выходит на первый план. Участники онлайн-встречи смогут обсудить эту работу и задать свои вопросы.

Лекция пройдет на английском языке.

Чтобы присоединиться к сеансу, необходимо:

9 апреля в 15.00 перейти в онлайн-комнату Zoom и использовать код 936485.

Для вашего удобства партитура «Энигма-вариации» Эдварда Элгара доступна для скачивания по ссылке.

Фото: из архива Нижегородского театра им. А.С. Пушкина