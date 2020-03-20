Четвертая сессия Международной школы-лаборатории «Линии театра»

Центр театрального мастерства продолжает исследовать современный театр и опыт горизонтального взаимодействия. На этот раз участники Международной школы-лаборатории «Линии театра» – режиссеры, актеры, художники-сценографы, хореографы, композиторы, драматурги – создали танцевальные перформансы, вдохновившись Горьковским автомобильным заводом. Куратором четвертой сессии выступила танцевальный художник Татьяна Гордеева.

Защита промежуточных работ проводилась на территории загородного отеля. Специалисты театральных дисциплин и зрители смогли отойти от привычной схемы «сцена-зритель» и найти новые формы взаимодействия друг с другом и пространством.

Участники первого перформанса ходили по земле и рисовали загадочные знаки под оглушительный ход часов. Второй перформанс прошел в просторном зале, где специалисты медленно двигались по размеченному полу, среди механизмов и деталей от машин. Находясь так близко к зрителям, они были похожи на движущихся кукол, отделенных незримым стеклом. В третьем действии зрители сами побывали в роли перформеров. Каждый мог взять список заданий – от прыжков на месте до размышлений о любимой сказке – и выполнять их под музыку. Последний перформанс перенесли в коридор отеля, где посетители заполнили все пространство. В такой обстановке было почти невозможно отличить зрителей от участников проекта.

После завершения показов кураторы, зрители и специалисты совместно обсудили результаты и подвели итоги работы.