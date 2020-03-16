«Комедiя» представит премьеру исторического детектива «Сыщики»

Постановка расскажет о приключениях нижегородского сыщика Алексея Лыкова, которого воплотит на сцене актер Игорь Михельсон. Спектакль захватывает не только острым детективным сюжетом, но и широкой панорамой жизни купеческого Нижнего Новгорода XIX века. В собственном доме отравлен один из крупных купцов-промышленников города. Круг подозреваемых определен, но вину доказать невозможно. Опытным сыщикам нижегородской полиции Алексею Лыкову и Павлу Афанасьевичу Благово предстоит раскрыть хитроумный замысел преступника и найти доказательства его вины.

Подготовкой сценария занимался Евгений Муравьев, известный своей работой в мюзиклах «Леонардо» и «Казанова». Музыку к спектаклю написал Ким Брейтбург, режиссером выступила Надежда Ковалева.

Большой вклад в красоту и зрелищность детектива внес художник по свету, лауреат премии «Золотая маска» Сергей Скорнецкий. Благодаря ему стали возможными практически мгновенные смены декораций, а также воссоздание на сцене улочек старого Нижнего, крестьяского дома в Лыскове, обстановки полицейского кабинета и богатого купеческого дома.

Ближайшие спектакли пройдут 17, 18, 31 марта, 4, 17 и 30 апреля. Билеты можно приобрести здесь.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK и Facebook.

Фото: архив театра «Комедiя»