Детективы нижегородского писателя Николая Свечина обретут сценическое воплощение в театре «Комедiя». Нижегородские реалии, узнаваемые названия улиц, лихо закрученный сюжет – и все это под лирические композиции Кима Брейтбурга. Премьера спектакля «Сыщики» состоится 17 марта.
«Комедiя» представит премьеру исторического детектива «Сыщики»
Постановка расскажет о приключениях нижегородского сыщика Алексея Лыкова, которого воплотит на сцене актер Игорь Михельсон. Спектакль захватывает не только острым детективным сюжетом, но и широкой панорамой жизни купеческого Нижнего Новгорода XIX века. В собственном доме отравлен один из крупных купцов-промышленников города. Круг подозреваемых определен, но вину доказать невозможно. Опытным сыщикам нижегородской полиции Алексею Лыкову и Павлу Афанасьевичу Благово предстоит раскрыть хитроумный замысел преступника и найти доказательства его вины.
Подготовкой сценария занимался Евгений Муравьев, известный своей работой в мюзиклах «Леонардо» и «Казанова». Музыку к спектаклю написал Ким Брейтбург, режиссером выступила Надежда Ковалева.
Большой вклад в красоту и зрелищность детектива внес художник по свету, лауреат премии «Золотая маска» Сергей Скорнецкий. Благодаря ему стали возможными практически мгновенные смены декораций, а также воссоздание на сцене улочек старого Нижнего, крестьяского дома в Лыскове, обстановки полицейского кабинета и богатого купеческого дома.
Ближайшие спектакли пройдут 17, 18, 31 марта, 4, 17 и 30 апреля. Билеты можно приобрести здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK и Facebook.
Фото: архив театра «Комедiя»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.