Известная на весь мир лирическая комедия Моцарта «Свадьба Фигаро» предстанет перед зрителями Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина в самом современном и элегантном прочтении. Чтобы утонуть в завораживающей музыке и провести время, как истинный театрал, «НН.Собака.ru» приглашает всех на светскую премьеру спектакля «Свадьба Фигаро», который состоится 25 апреля.
В этой постановке на смену барокко придут строгий минимализм и хайтек, замочные скважины заменят камеры слежения, а напудренные парики уступят место стильным подиумным образам. А что же Фигаро и остальные герои оперы? Они все такие же, что и 300 лет назад, или время, в котором мы живем, неизменно влияет на каждого из нас?
Впервые в репертуаре театра оперы и балета появится опера, представленная на итальянском языке. Для наилучшего погружения в спектакль партии будут синхронно переводиться на русский с помощью бегущей строки.
Кроме того, прямо посреди сцены появится настоящий бассейн, а интерьеры будут выглядеть настолько изысканно и роскошно, что в них захочется остаться жить. Однако неизменной останется будоражащая душу музыка Моцарта, а также торжество любви и хорошей шутки!
«НН.Собака.ru» является генеральным партнером светской премьеры спектакля «Свадьба Фигаро». 25 апреля у каждого зрителя будет возможность попасть в светскую хронику на страницах журнала «НН.Собака.ru».
Билеты на спектакль 25 февраля и 26 февраля на сайте operann.ru.
Кстати, коуч по вокалу на итальянском языке Джанлука Пальюзо прибыл в театр оперы и балета из Рима специально, чтобы подготовить труппу к исполнению оперы «Свадьба Фигаро». Маэстро рассказал нам, почему важно смотреть оперу на языке оригинала и как музыка делает жизнь лучше.
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