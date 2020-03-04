Впервые в репертуаре театра оперы и балета появится опера, представленная на итальянском языке. Для наилучшего погружения в спектакль партии будут синхронно переводиться на русский с помощью бегущей строки.

Кроме того, прямо посреди сцены появится настоящий бассейн, а интерьеры будут выглядеть настолько изысканно и роскошно, что в них захочется остаться жить. Однако неизменной останется будоражащая душу музыка Моцарта, а также торжество любви и хорошей шутки!

«НН.Собака.ru» является генеральным партнером светской премьеры спектакля «Свадьба Фигаро». 25 апреля у каждого зрителя будет возможность попасть в светскую хронику на страницах журнала «НН.Собака.ru».

Билеты на спектакль 25 февраля и 26 февраля на сайте operann.ru.

Кстати, коуч по вокалу на итальянском языке Джанлука Пальюзо прибыл в театр оперы и балета из Рима специально, чтобы подготовить труппу к исполнению оперы «Свадьба Фигаро». Маэстро рассказал нам, почему важно смотреть оперу на языке оригинала и как музыка делает жизнь лучше.

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